SALERNO. NEL PSI LE CONFERME DELLE CANDIDATURE: OTTOBRINO E LA NEW ENTRY CARROZZO

La Lista del Partito Socialista Italiano per le Comunali di Salerno si arricchisce di conferme e di novità. Alla presenza del Segretario Nazionale Enzo Maraio, sono arrivate le sottoscrizioni delle candidature per il consigliere uscente Paolo Ottobrino e per la giovane Danila Carrozzo. Il PSI, dunque, conferma il sostegno al sindaco Vincenzo Napoli e punta ad una lista che sia un perfetto mix di esperienza e di rinnovamento, come testimoniato dalle candidature di Paolo Ottobrino e di Danila Carrozzo: da un lato un consigliere comunale che, negli ultimi 5 anni,ha portato avanti ed a compimenti numerosi progetti per la città, dall’altro una giovane che, per la prima volta, si approccia ad una esperienza elettorale.

Share on: WhatsApp