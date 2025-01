CASO ALFIERI, LA GIUNTA DI CAPACCIO: “COSTITUZIONE PARTE CIVILE ATTO DOVUTO, NON POLITICO”

Hanno avvertito l’obbligo di affidare, ad una nota diffusa agli organi di informazione, la spiegazione della approvazione, in Giunta Comunale, della costituzione di parte civile nel giudizio che, martedi’ 4 febbraio avrà inizio a Salerno, con il Sindaco sospeso Franco Alfieri sul banco degli imputati. Ecco il testo inviato dalla Giunta Comunale di Capaccio Paestum.

“Siamo costretti ad intervenire per fare chiarezza su quanto dichiarato da chi, non vivendo di luce propria, ancora una volta cerca visibilità diffondendo illazioni su Franco Alfieri e la sua squadra. Dovrebbe essere chiaro, anche ai profani del diritto, che la contestata delibera di giunta di costituzione di parte civile nel processo penale a carico del sindaco e degli altri imputati rappresenta un mero atto tecnico che si tenta, invano, di strumentalizzare sul piano politico. Ebbene, senza infingimenti, dichiariamo, ma non ce ne sarebbe bisogno, la nostra stima e fiducia incondizionata nel sindaco Alfieri. Sul piano politico continuiamo, e continueremo finché sarà possibile, a portare avanti il suo programma politico-amministrativo con la certezza che questa sia la strada maestra per dare continuità a tutte le azioni ed opere che stanno trasformando la nostra città, una vera rivoluzione, attesa da anni, sul piano sociale, culturale, di infrastrutture e turismo.”