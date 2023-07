CASTEL SAN GIORGIO. FDI: “DOPO NOSTRA DENUNCIA, LANZARA SI PREOCCUPA DI CATTIVI ODORI”

“Dopo la nostra denuncia pubblica sui cattivi odori che, soprattutto di sera, raggiungono la località Taverna di Castel San Giorgio, il sindaco si desta dal lungo torpore estivo ed organizza un incontro dal titolo Emissioni odorigene all’interno di Villa Calvanese al quale, ovviamente, pensa bene di non invitarci, quali consiglieri comunali, perché avremmo chiesto semplicemente contezza di cosa hanno fatto a tal proposito fino ad oggi e cosa intendono fare.”

Lo scrivono, in una nota alla stampa, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Castel San Giorgio.

Non siamo dispiaciuti per noi, abbiamo ben altri canali per far conoscere quello che non funziona in città: siamo rammaricati perchè ancora una volta si cerca di buttare il fumo negli occhi ai cittadini e quindi si preferisce un incontro invece di intervenire. Ne prendiamo atto, ma non ci fermiamo, ascolteremo le proposte alla problematica – qualora ne dovessero arrivare – monitoreremo la loro attuazione informandovi in modo puntuale e trasparente come sempre