CASTEL SAN GIORGIO. FDI PUNTA SU CORONA PER IRONIZZARE SULLE PROSSIME RIVELAZIONI

C’è un’aria frizzantina nel Comune di Castel San Giorgio dove sono numerose le questioni che, proprio in questi giorni, interessano la maggioranza guidata dal Sindaco Paola Lanzara. E cosi’ il Gruppo di Fdi in Consiglio Comunale, ironizzando sulla rivelazioni che l’ex paparazzo dei Vip Fabrizio Corona sta facendo nel mondo delle scommesse clandestine dei calciatori, ha annunciato, con un post che richiama lo stesso Corona, che a breve saranno resi noti i nomi “dell’avvocato che ha ottenuto 23 incarichi legali dalla San Giorgio Servizi ed anche il nome del vincitore del primo concorso”. A Castel San Giorgio, intanto, sale l’attesa per le ultime novità che riguardano proprio la gestione della San Giorgio Servizi – di recente dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore.

