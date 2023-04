CASTEL SAN GIORGIO FESTEGGIA IL 1 MAGGIO: IL MESSAGGIO DEL SINDACO PAOLA LANZARA

Castel San Giorgio celebra la Festa del 1°Maggio, per un lavoro non sfruttato e dove la parità di genere sia finalmente raggiunta. Il messaggio del sindaco Paola Lanzara

“Il Primo Maggio deve vederci tutti impegnati nella valorizzazione del capitale umano, per la rimozione di tutte le cause di sfruttamento e nella creazione di un lavoro ben retribuito, senza disparità tra uomini e donne, nella piena sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Un sogno? Un’utopia?

Noi come amministrazione comunale da quasi 6 anni stiamo assicurando il nostro impegno volto a favorire l’insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, per creare nuova economia e posti di lavoro. Puc, appalti pubblici, promozione sociale e culturale.

Il compito degli enti pubblici e quindi anche del nostro Comune è questo, instaurare e favorire tutte quelle condizioni per lo sviluppo occupazionale del territorio.

Noi ce la stiamo mettendo tutta e continueremo a farlo.

In occasione della Festa dei lavoratori un abbraccio a tutti quei figli che hanno perso i loro padri proprio mentre stavano lavorando per assicurare loro un futuro migliore, un abbraccio a tutte quelle famiglie colpite dalla piaga delle morti bianche,sperando che nessuno debba più morire così, lavorando.

Un augurio sincero a tutti coloro che lavorano sodo, con passione ed entusiasmo.

Affinché il lavoro sia la massima aspirazione di uomini e donne per costruire il proprio futuro che è anche il futuro di tutti.

Domani mattina alle 11.00 ci ritroveremo in piazza Amabile con le autorità civili, militari e religiose per celebrare una giornata di festa ma anche di riflessione e di impegno.

La Banda Musicale Città di Castel San Giorgio, diretta dal maestro Antonio Esposito, allieterà anche questa giornata, attraversando le vie del centro cittadino per poi portarsi in piazzetta Andrea Amabile.