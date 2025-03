CASTEL SAN GIORGIO. I CONSIGLIERI DI FDI: “MASSIMA VICINANZA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

Atto vile e vergognoso quello commesso questa notte a Castel San Giorgio. Un vero e proprio attentato al palazzo delle istituzioni, la casa dei cittadini. Una esplosione davanti alla Casa Comunale ha fatto ricadere l’intera comunità sangiorgese nel terrore.

Nel passato altri atti del genere hanno turbato l’opinione pubblica destando non poche preoccupazioni.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia nell’ esprimere massima solidarietà e vicinanza ai Cittadini e All’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio ribadisce che Castel San Giorgio ha bisogno di

sicurezza e che si faccia luce al più presto su quanto accaduto.

Da subito il Senatore Iannone ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi informando anche la Presidenza della Commissione Antimafia.

Il clima di far west non appartiene alla nostra comunità e per tanto il gruppo consiliare di Fratelli

d’Italia si fa portavoce di chiedere (per le vie ufficiali) la convocazione urgente di un Consiglio

Comunale con la partecipazione di tutte le forze politiche del territorio.

Non ci faremo intimidire da chi vuole destabilizzare la nostra collettività, come Gruppo Consiliare di

Fratelli d’Italia vogliamo stringerci in un forte abbraccio verso tutta la comunità garantendo che faremo

tutto ciò che è nelle nostre forze per riportare un clima di tranquillità e sicurezza anche perché non

accetteremo mai intimidazioni che mirano a ledere le regole della democrazia.

