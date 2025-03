CASTEL SAN GIORGIO. LA MARCIA PER DIRE NO ALLA PAURA ED ALLA VIOLENZA

Una marcia silenziosa per ricordare le vittime innocenti di mafia e per ribadire vicinanza e sostegno al sindaco ed alla città dopo la bomba del 10 marzo scorso.

«Questa mattina Castel San Giorgio ha ricevuto l’abbraccio ed il sostegno di tutti, istituzioni nazionali, regionali e provinciali, sindaci, autorità civili e militari, associazioni ,i nostri studenti, i cittadini, tutti in marcia per commemorare le vittime delle mafie ma soprattutto per rinnovare la vicinanza alla nostra città dopo il vile attentato contro il palazzo municipale, simbolo delle istituzioni democratiche- ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Li ringrazio tutti, sono stati in tanti e citarli tutti sarebbe impossibile, ma vederli tutti al mio fianco è stato davvero emozionante.Tutti uniti per affermare la presenza dello Stato e delle Istituzioni.

Il grave attacco che abbiamo subito non può passare sotto silenzio e la marcia di questa mattina vuole essere il nostro impegno a tenere sempre accesi i riflettori nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, un impegno che deve essere quotidiano e concreto e non limitato alle giornate celebrative- ha continuato Paola Lanzara-.

Castel San Giorgio è e resta un paese sano, fatto di persone perbene, lavoratori onesti, famiglie che ogni giorno si impegnano per costruire un futuro migliore.

La nostra è una comunità forte e coesa che non si farà mai intimidire né piegare da atti criminali come quello che abbiamo subito.

La storia del nostro territorio parla di solidarietà, di impegno civile e di rispetto delle istituzioni, valori che nessun attentato potrà mai scalfire.

Abbiamo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questo vile attentato, la loro professionalità,competenza e dedizione sono per noi garanzia che giustizia sarà fatta.

Un ringraziamento a tutti i dipendenti della macchina comunale che non mi hanno mai lasciata sola e, consentitemi di abbracciare idealmente,uno ad uno, tutti gli studenti che stamane sono scesi in marcia al nostro fianco.

Conserverò nella mia stanza la poesia scritta a ricordo dei fatti del 10 marzo augurandoci che eposodi del genere non si verificheranno mai più.

Una poesia che mi ha emozionato molto e che vi allego, affinché tutti possiate leggerla ed amplificarla perché scritta dai nostri giovani studenti e perché in questo 21 Marzo, rappresenta un grande seme di speranza per tutta Castel San Giorgio »- ha concluso Paola Lanzara.

