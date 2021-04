CENTRO DEMOCRATICO PERDE UN CONSIGLIERE REGIONALE: RAFFAELE PISACANE NEL MISTO

Il Consigliere Regionale di Centro Democratico Raffaele Pisacane, eletto alle ultime elezioni regionali in Provincia di Napoli con il partito di Bruno Tabacci, ha lasciato il Gruppo per transitare all’interno del Misto. Almeno per il momento. Alla base della scelta una serie di dissidi con i vertici regionali del Partito ma, secondo molte voci, ci sarebbe anche altro dietro una decisione arrivata all’improvviso.

Michele Pisacane, padre di Raffaele, infatti, è stato nominato Coordinatore Regionale di Cambiamo!, il partito del Governatore della Liguria Giovanni Toti: non è escluso che Raffaele Pisacane, nelle prossime settimane, possa annunciare la sua adesione al partito. Resta da verificare in quale area politica si andrà a collocare, considerato che Cambiamo!, a livello nazionale, è stabilmente nel centro destra.