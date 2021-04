SALERNO. CAMBIAMO! ANNUNCIA SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI MICHELE TEDESCO

Il Coordinamento Cittadino di Salerno di Cambiamo con Toti, preso atto delle dichiarazioni dell’avv. Michele Tedesco in merito alla sua personale disponibilità a rappresentare, nella veste di candidato civico, un punto di unità per tutte le forze che esprimono voglia di un sincero cambiamento nella gestione della cosa pubblica, auspica che l’avv. Michele Tedesco sciolga al più presto la riserva in merito alla propria candidatura.

Considerate le riconosciute qualità personali e professionali dell’avv. Michele Tedesco, si è sicuri che una volta messe alla prova della difficile gestione di una città come Salerno, sicuramente riuscirà nell’arduo compito di trovare gli equilibri tra le tra le forze della città che chiedono a gran voce un reale cambiamento su cui ci auspichiamo vi sia l’importante convergenza di tutte le forze politiche che vogliono rappresentare la vera alternativa

Apprezziamo, tra le tante cose, anche il suo desiderio di “cambiare il metodo” del processo decisionale per il governo della città, che garantirà voce a tutti e non proseguirà nell’utilizzare i metodi poco democratici e non partecipativi dell’attuale sistema deluchiano.