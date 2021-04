i comunica che, a causa del peggioramento dei dati epidemiologici di diffusione dell’epidemia di COVID-19,

il Sindaco provvederà ad emettere, in via cautelativa e in attesa del parere dell’Asl Avellino, ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, a partire da lunedì 19 aprile 2021.