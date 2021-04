SALERNO. INCONTRO PIERRO-GRANT PER SCIOGLIERE IL NODO SULLE COMUNALI

E’ in programma per domani, lunedi’ 19 aprile, un incontro tra il Coordinatore Regionale della Lega Valentino Grant ed il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro per discutere del nodo sulle Comunali 2021 e, soprattutto, per valutare le alleanze ed il nome del candidato sindaco da sostenere. Grant, in questi giorni, è impegnato su tutto il territorio regionale per mettere a punto la strategia della Lega che guarda con attenzione ai comuni capoluogo, a cominciare da Salerno, Caserta e Benevento. La riunione arriva al termine di un periodo nel quale la Lega ha partecipato ai diversi tavoli del centro destra di Salerno, pur rimanendo, almeno ufficialmente, sulla posizione di una candidatura di partito: quella dell’attuale consigliere comunale Dante Santoro.

