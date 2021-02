CENTRO DESTRA. RINVIATO A VENERDI’ IL TAVOLO SALERNITANO PER LE COMUNALI 2021

Si terrà venerdi’ 26 febbraio, alle 16:30, nella sede Provinciale di Fratelli d’Italia di Salerno la riunione dei rappresentanti del centro destra per individuare i nomi dei candidati sindaco da sostenere nella prossima tornata elettorale nei comuni di Salerno, Eboli e Battipaglia. Inizialmente convocata per la giornata di martedi’ 23 febbraio, la riunione è stata spostata a venerdì quando sarà anche piu’ chiaro il quadro delle date per il voto amministrativo: in modo particolare da verificare la data che il Ministero dell’Interno dovrà indicare per la celebrazione delle elezioni comunali 2021 che, in Campania, coinvolgono i comuni di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Sul tavolo dei rappresentanti delle forze di centro destra ci saranno i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti dove è prevista la presenza delle liste con i simboli di partito.

