CENTRO DESTRA, SUMMIT IN SERATA: SUL TAVOLO I NOMI DI CIRIELLI, ROMANO E LORITO

Si dovrebbe tenere nella serata di oggi, all’interno della abitazione della Premier Giorgia Meloni, il summit dei partiti del centro destra, convocati per discutere, per la terza volta, di Elezioni Regionali. Al centro della discussione prima la Campania ed il Veneto, dalla cui decisione dipendono le scelte anche per Toscana e Puglia. Tre i nomi che, secondo quanto riportato oggi dai principali quotidiani, restano sul tavolo dei leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati: Edmondo Cirielli (Vice Ministro degli Esteri), Giosy Romano (Presidente della Zes Unica) e Matteo Lorito (Rettore della Federico II di Napoli).

La scelta potrebbe arrivare già al termine della riunione di oggi, ma, considerato che il centro sinistra non ha ancora scelto, in maniera ufficiale, il proprio candidato non è da escludere che ci sia un ulteriore rinvio.