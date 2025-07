CASERTA. ALTRI QUATTRO SINDACI DELLA PROVINCIA ADERISCONO A FORZA ITALIA

Quattro nuovi sindaci entrano in Forza Italia e rafforzano la presenza del partito nella provincia di Caserta. Si tratta di Giuseppe Pirraglia (Gallo Matese), Silvio Vendettuoli (Ciorlano), Francesco Imperatore (San Potito Sannitico) e Federico Nicolino (Santa Maria la Fossa). L’annuncio è stato dato oggi a Roma, nel corso di un incontro con il segretario nazionale Antonio Tajani. “Essere vicini ai territori significa ascoltare chi ogni giorno amministra, risponde ai cittadini e si misura con i problemi concreti. Queste adesioni dimostrano che c’è una crescente voglia di centro, di stabilità e di politica seria. Forza Italia è il punto di riferimento naturale per chi vuole costruire”, ha detto Tajani. All’incontro ha partecipato il senatore Francesco Silvestro, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. “Quattro sindaci che scelgono Forza Italia sono la conferma di un partito che cresce nei territori e che sa attrarre amministratori capaci e radicati – ha commentato -. È una bella giornata per il nostro movimento”. Soddisfatto anche il segretario regionale Fulvio Martusciello. “Queste adesioni – ha aggiunto – sono il segno tangibile di una fiducia vera. Forza Italia convince perché è coerente, concreta e credibile. Dove altri litigano, noi costruiamo. E lo facciamo insieme a chi lavora ogni giorno per le proprie comunità”.

