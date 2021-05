COMMISSIONI REGIONALI IN PRESENZA: STOP PER UNA SETTIMANA, SPAZIO AL COLLEGATO

Le Commissioni Consiliari della Regione Campania, da oggi, si fermano per una settimana in presenza, per consentire che gli spazi ampi dell’Aula Consiliare, possano essere utilizzare, in qualsiasi momento, per le sedute della Commissione Bilancio che sta lavorando al Collegato alla Finanziaria.

La decisione ha provocato il rinvio di numerose sedute, già programmate ed in calendario, che, adesso subiranno alcuni ritardi ma la necessità di stringere i tempi per l’approvazione in Commissione Bilancio del Collegato ha portato ad una vera e propria rivoluzione nell’organizzazione dei lavori.