MERCATO SAN SEVERINO. AL VIA IL PROGETTO PER CITTADINI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICHE O CON DISABILITA’

“Mi preme innanzitutto sottolineare – afferma Albano – l’importante risultato che siamo riusciti a raggiungere grazie alla sinergia con il Consorzio S6 che ci consente di realizzare l’ennesimo progetto di inclusione che, al tempo stesso, ci consente di dare servizi alla cittadinanza.

Approfitto per ricordare anche i progetti che coinvolgono i percettori di reddito di cittadinanza, che il nostro comune ha attivato tra i primi in Provincia di Salerno con 53 percettori di reddito coinvolti in attività di assistenza domiciliare agli anziani ed alle persone diversamente abili, di assistenza al trasporto scolastico, di vigilanza scolastica ed all’Ufficio del Giudice di Pace e di vigilanza del Civico Cimitero.

Desidero nuovamente ringraziare l’Ufficio Politiche Sociali per l’ottimo lavoro ed il Consorzio Piano di Zona con il quale la sinergia è sempre più consolidata”.