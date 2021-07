COMUNALI 2021 A SALERNO. ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI IN CORSA PER LA CARICA DI SINDACO

C’è ancora tempo per qualche sorpresa che potrebbe aumentare o diminuire il numero degli aspiranti sindaci del Comune di Salerno dove, al momento, sono ben 8 i nomi in corsa per la carica di sindaco.

VINCENZO NAPOLI – Il Sindaco in carica sta lavorando ad una coalizione che va dalle 6 alle 8 liste ma, nelle ultime ore, sembra prevalere la necessità di semplificare e ridurre il numero delle civiche in campo.

MICHELE SARNO – Per il noto avvocato penalista ci sono già 8 liste in campo, in attesa che anche Lega e Forza Italia alla fine sciolgano il rebus candidature.

ELISABETTA BARONE – Due partiti (Azione e Movimento 5 Stelle) ed un numero di almeno 4 civiche per la Preside dell’Alfano I che, solo qualche giorno fa, ha ufficialmente presentato la sua candidatura a sindaco.

ANTONIO CAMMAROTA – Tre civiche, tra cui la storica lista La Nostra Libertà, per l’attuale Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota.

GIANPAOLO LAMBIASE – Per il consigliere comunale in carica, al momento, all’orizzonte c’è una sola lista che ne sostiene la candidatura alla carica di sindaco di Salerno.

ORESTE AGOSTO – L’avvocato delle infinite battaglie al Crescent è sostenuto da due liste: la prima è quella dei Figli delle Chiancarelle, la seconda è una civica che riporta il suo nome.

SIMONA SCOCOZZA – La seconda donna candidata alla carica di Sindaco di Salerno sarà sostenuta da due liste che sono composte da numerosi ex sostenitori del Movimento 5 Stelle.

MAURIZIO BASSO – Il noto agente immobiliare salernitano resta sostenuto da una sola lista civica quella che porta il nome di Movimentiamoci.