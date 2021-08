COMUNALI 2021. TRA UNA SETTIMANA AL VIA IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PER LE CANDIDATURE

Una settimana esatta allo scoccare dell’ora X: esattamente tra una settimana apriranno le porte gli Uffici Elettorali dei Comuni di tutta la Regione Campania per accogliere il deposito di liste, firme e programmi dei candidati alla carica di Sindaco e a quella di Consigliere Comunale. Dalle 8:00 di venerdi’ 3 Settembre fino alle ore 12:00 di sabato 4 settembre sarà possibile procedere all’ultimo atto necessario prima di iniziare, in maniera ufficiale, la campagna elettorale per le Comunali 2021. Da oggi, dunque, in tutti i comitati elettorali scatterà la corsa contro il tempo per arrivare pronti all’appuntamento del prossimo fine settimana, quando per molti aspiranti sindaco sarà il momento della verità. Certo, con l’attuale normativa che ha ridotto il numero delle firme da raccogliere sarà tutto piu’ semplice ma bisogna sempre prestare la massima attenzione alla documentazione da allegare. Concluse le operazioni di deposito delle liste, tra domenica 5 e lunedi’ 6 si procederà, in tutti i comuni, prima all’ammissione delle liste e poi al sorteggio della posizione sulla scheda elettorale.

