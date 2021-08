SIANO, COMUNALI 2021. CORSA CONTRO IL TEMPO PER LA DEFINIZIONE DELLE CANDIDATURE

Stanno diventando un vero e proprio rebus le elezioni comunali 2021 per il Comune di Siano: l’opposizione, quella che aveva cercato di mettersi insieme per affrontare la candidatura del sindaco uscente Giorgio Marchese, non riesce a trovare la quadra e, nonostante le tante riunioni e le mille telefonate, pare ancora lontana la soluzione all’enigma candidato sindaco. La voce piu’ ricorrente è quella che porta al nome dell’ex primo cittadino ed ex consigliere provinciale Sabatino Tenore che, pero’, mantiene, come nel suo stile, un profilo basso, pronto anche ad optare per un nome femminile che potrebbe anche essere quello di Anna Botta, già candidata alle Regionali 2020 con la lista di Italia Viva. Marchese, intanto, tiene coperte le carte ma la sua lista è già completa, anzi di piu’. Al lavoro, in queste ore, per mettere in campo una lista competitiva anche l’avvocato Giuseppe Annunziata, sostenuto da Azione ma anche da altri movimenti civici del Comune di Siano.

