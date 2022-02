COMUNALI 2022. COPPOLA, TORQUATO E SOMMA: SINDACI USCENTI, DESTINI DIVERSI

Da Agropoli a Nocera Inferiore per finire a Mercato San Severino: tre sindaci uscenti ed in carica che attendono la data per le prossime elezioni comunali, certi, comunque, di dover affrontare un destino diverso l’uno dall’altro.

AGROPOLI – Ad Agropoli, proprio nelle ultime giornate, il clima è diventato particolarmente caldo perchè i dubbi sulla tenuta dell’alleanza tra Coppola ed Alfieri sono diventati sempre piu’ forti. Davvero l’ex Sindaco Franco Alfieri sta pensando di sostenere un nome diverso da Coppola ? E, davvero, Coppola si prepara ad una dura resistenza, forte del sostegno del Pd di Salerno e di Piero De Luca ?

NOCERA INFERIORE – Torquato, questo è certo, anche se bloccato dal limite del terzo mandato, non rimarrà a guardare. Anzi. Per il momento le candidature in campo non sembrano affatto salde, fatta eccezione per quella di Antonio Romano. Paolo De Maio è partito ma, subito dopo, si è fermato perchè l’ombra di Fausto De Nicola incombe sulla sua candidatura che appare molto debole e fragile.

MERCATO SAN SEVERINO – Nel Comune della Valle dell’Irno il sindaco uscente Antonio Somma attende solo di conoscere il nome dei suoi avversari perchè la sua macchina organizzativa è già pronta.