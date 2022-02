DOMANI A PELLEZZANO ARRIVA OSPITE IL PREMIO OSCAR GIUSEPPE TORNATORE

Sulla scia dei recenti successi, continua la collaborazione tra il Comune di Pellezzano, dLiveMedia e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo) per la promozione della cultura e dello

spettacolo sul proprio territorio di competenza.

In questa occasione, DLive Media, nell’ambito degli incontri con illustri personaggi del mondo dello spettacolo, lunedì 28 Febbraio alle ore 18.30, presso il Teatro “Charlot” alla frazione Capezzano di Pellezzano, ha promosso

un altro imperdibile appuntamento dal titolo “Il Cinema di Ennio” con la straordinaria partecipazione del noto regista “Premio Oscar” Giuseppe Tornatore, che si renderà protagonista di un coinvolgente show. Prima della

visita al Teatro “Charlot”, Tornatoresi recherà presso Palazzo di Città per unavisita istituzionale, ospite del “padrone di casa” il Sindaco dott. Francesco Morra.

“Siamo lieti – ha annunciato il Sindaco Morra – di accogliere sul nostro territorio un altro personaggio di spessore culturale ed artistico quale il maestro Giuseppe Tornatore . Sarà per noi un onore accoglierlo prima presso

la Casa Comunale e poi sul palco del nuovo Cinema Teatro “Charlot”, che in questo periodo sta riaprendo al pubblico con una programmazione di prime visioni di film, proiettati in contemporanea con le migliori sale cinematografiche italiane. Il nome di Tornatore è legato soprattutto al Premio Oscar che conseguì nel 1990 con “Nuovo Cinema Paradiso” come miglior film straniero, ma non solo. Sarà un’emozione unica accoglierlo sul nostro territorio”.