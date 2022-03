COMUNALI 2022, TUTTI IN ATTESA DELLA DATA: SEMPRE PIU’ PROBABILE 22 E 23 MAGGIO

Si apre un’altra settimana di attesa o, come pare, sarà quella giusta ? Il Ministro dell’Interno, alle prese con l’organizzazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, dovrebbe in settimana emettere il famoso decreto per fissare la data delle elezioni comunali 2022 come anche quello per la celebrazione dei Referendum sui temi della Giustizia. Pare sempre piu’ probabile che la data sia quella del 22 e 23 Maggio per le elezioni Comunali, 7 e 8 giugno sia per il secondo turno che per i Referendum che, per legge, devono tenersi entro e non oltre la data del 15 Giugno.

