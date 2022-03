NOI DI CENTRO. ENZA CAVALIERE E’ IL NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE DEL PARTITO

Enza Cavaliere, assessore comunale a Mercato San Severino, è stata indicata da Clemente Mastella quale Presidente Provinciale di Noi di Centro, il partito movimento che l’ex Ministro della Giustizia, oggi Sindaco di Benevento, ha presentato sul finire del 2021 a Roma. La nomina, ratificata anche da Luigi Nocera, Segretario provinciale del partito di Clemente Mastella, ha premiato il lavoro svolto da Enza Cavaliere sul territorio di Mercato San Severino e non solo: nel 2020 Enza Cavaliere è stata candidata al Consiglio Regionale nella lista De Luca Presidente, ottenendo oltre 5.000 preferenze e risultando la prima dei non eletti alle spalle di Luca Cascone. Per Enza Cavaliere un prestigioso incarico che arriva, tra l’altro, alla vigilia delle elezioni comunali 2022 per il Comune di Mercato San Severino.

