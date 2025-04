COMUNE DI CAPACCIO, IN ARRIVO COMMISSIONE DI ACCESSO: VERSO IL RINVIO DEL VOTO 2025

Nelle stanze del Viminale c’è grande attenzione per il caso “Capaccio”, riemerso, in maniera ancora piu’ deflagrante, dopo l’arresto bis di Franco Alfieri e le accuse di presunte collusioni tra l’ex amministrazione comunale ed alcuni personaggi coinvolti e condannati, in precedenti inchieste legate alla criminalità. Secondo piu’ fonti, già nelle prossime ore il Ministero dell’Interno procederà alla nomina della Commissione di Accesso che effettuerà una verifica puntuale di tutti gli atti amministrativi che si sono perfezionati negli ultimi anni. Un atto che farebbe da preambolo al provvedimento di rinvio delle elezioni comunali 2025, in programma, salvo contro ordine, per il 25 ed il 26 di Maggio. Nel centro della Piana del Sele le voci, ricorrenti e consolidate, dell’arrivo della Commissione di accesso hanno rallentato la campagna elettorale che, tra mille difficoltà, stava entrando nel vivo.

