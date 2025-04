ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A COMMISSIONE RIFIUTI PER VISITA A PERSANO”

“Desidero ringraziare la Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti per essere stata in Provincia di Salerno per la vergognosa vicenda di traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Tunisia culminato nel rogo di Persano che ha prodotto danno all’ambiente e allarme sociale. Avevo chiesto la missione della Commissione perché bisogna andare fino in fondo in questa vicenda gestita in maniera scandalosa dalla Regione Campania, dall’inizio alla fine. Il danno alle popolazioni di Serre e di tutta la Piana del Sele e’ stato incalcolabile con persone che sono state costrette a chiudersi in casa. De Luca e i suoi dovranno rispondere sulle loro responsabilità. Non è possibile che tutto quanto accaduto passi in cavalleria”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

Share on: WhatsApp