COMUNE DI SARNO. IL SINDACO CANFORA COSTITUISCE UNA “MISTA”, OPPOSIZIONI CONTRARIE

“Nel Consiglio Comunale di ieri si è consumata una di quelle sedute destinate ad incidere sulla vita di una Comunità per i prossimi anni.

E‘ stata approvata la costituzione dell’azienda speciale denominata SARNO SERVIZI INTEGRATI

La nostra amministrazione non contenta dei disastri prodotti in altri campi (vedi Cofaser) si è lanciata in una nuova operazione molto pericolosa, della quale non sono per nulla chiari i benefici.”

Lo scrivono gli esponenti di Buona Destra Sarno Franco Annunziata ed Enrico Squillante.

Avrebbe avuto un senso se avessimo avuto una pianta organica sottostimata per cui, per dare maggiore efficienza ed efficacia alla stessa, risultava necessario procedere ad un potenziamento di alcuni servizi.

Ma così non è , se è vero come è vero che il rapporto tra le entrate correnti ed il costo del personale è pari al 36,74 % mentre non dovrebbe superare il 31 %.

La nuova società produrrà dei costi agguntivi per circa 1 milione di euro che graveranno su tutti noi.

Un Sindaco saggio si dovrebbe occupare di come capitalizzare al massimo gli sforzi delle risorse umane disponibili e non cercare strumenti che, a ben vedere, hanno solo la finalità di alimentare una politica clientelare .

Spero che i gruppi di opposizione mettano in campo tutte le azioni necessarie per fermare questo mostro amministrativo.