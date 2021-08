COMUNI SUL PIEDE DI GUERRA: RINVIO DEI BILANCI AL 15 SETTEMBRE SOLO ANNUNCIATO, MAI SCRITTO

E’ scoppiato un nuovo caso nel Governo Draghi: l’annuncio del Vice Ministro dell’Economia Laura Castelli (Movimento 5 Stelle) sul rinvio al 15 Settembre del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 è rimasto un annuncio. Ebbene si, in Gazzetta Ufficiale come anche tra le circolari inviate ai Prefetti dai Ministeri, non vi è traccia del provvedimento che era stato richiesto in maniera ufficiale anche dall’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ad oggi, dunque, i Prefetti di tutta Italia dovrebbero, nei confronti dei 1.000 e passa comuni privi di bilancio di previsione, gli atti del caso: prima una diffida e, poi, addirittura lo scioglimento del consiglio comunale.

