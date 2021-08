SALERNO, LISTE CHE PROBLEMI. DA NAPOLI ALLA BARONE PER PASSARE A SARNO: ECCO I CASI

La composizione delle liste, mai come in questa tornata elettorale, sta creando un bel po’ di problemi per tutti i candidati in corsa a Salerno per le prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. A cominciare dal sindaco uscente.

Per Vincenzo Napoli, completata la lista dei Progressisti, stanno arrivando enormi difficoltà per completare e rendere competitive Salerno dei Giovani e Campania Libera: vortice di telefonate, nella giornata di ieri, per chiedere nuove adesioni e nuove candidature, anche a chi è già in campo con la propria candidatura al consiglio comunale.

Elisabetta Barone, che si prepara ad accogliere l’arrivo di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha dovuto depennare dall’elenco delle liste quella che faceva riferimento agli ex consiglieri comunali di Italia Viva. Dunque si va verso una semplificazione del numero delle liste.

Per Michele Sarno, invece, la grana resta quella della candidatura di Priscilla Salerno: ieri sera, nel corso di una riunione di Forza Italia, i vertici cittadini e provinciali del partito degli azzurri hanno bocciato la disponibilità della pornostar ad una candidatura. Ed il Nuovo Psi, che aveva proposto il nome di Priscilla Salerno, ha minacciato di voler abbandonare la federazione con UDC e Forza Italia.