ERNESTO SICA CHIUDE CON ITALIA VIVA: PRONTO AD ADERIRE ALL’UDC

L’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, oggi consigliere provinciale e reduce dalla campagna elettorale per le Regionali 2020 con la lista di Italia Viva, sembra ad un punto di rottura con il partito di Matteo Renzi. Sica, secondo fonti molto accreditate, sarebbe vicino ad aderire all’Udc per tornare all’interno del centro destra, dopo le lunghe esperienze con Forza Italia prima e con la Lega poi. Un passaggio che potrebbe cambiare gli equilibri interni all’Udc ma anche quelli del Comune di Pontecagnano Faiano dove il centro destra, da qualche tempo, è già al lavoro per individuare il nome del candidato sindaco per le Comunali del 2023.

Share on: WhatsApp