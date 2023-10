CONFINI PAGANI – SANT’EGIDIO, E’ TUTTO NELLE MANI DEL CONSIGLIERE LUCA CASCONE

Arriva in Consiglio Regionale lo scontro sui confini tra i Comuni di Pagani e di Sant’Egidio, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto legittime le richieste avanzate dal centro guidato dal Sindaco Lello De Prisco. Sarà Luca Cascone, Presidente della Commissione Urbanistica, a dover avviare l’iter per la legge regionale che proclamera una consultazione referendaria tra le popolazioni coinvolte. L’appuntamento tra i Sindaci ed il Consigliere Luca Cascone è fissato per giovedì mattina a Napoli.

Share on: WhatsApp