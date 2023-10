PROVINCIALI, NUOVA LEGGE? A SALERNO ALFIERI TIRA DRITTO: VOTO IL 17 DICEMBRE

Alfieri tira dritto per la sua strada, senza neppure considerare l’ipotesi – sempre più concreta- di una imminente modifica della legge sulle Province. E così, nel corso dell’ultima riunione di maggioranza con i consiglieri provinciali a Palazzo Sant’Agostino, ha annunciato di avere già preparato il decreto per la convocazione delle elezioni provinciali di secondo livello, da tenersi il prossimo 17 dicembre. Un atto – è bene ricordarlo – anche dovuto perché in assenza di un provvedimento di legge o di un decreto di proroga del Ministro dell’interno, la mancata convocazione delle elezioni rappresenta una omissione in atti d’ufficio.

