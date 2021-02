CONGRESSO NAZIONALE DEL PD. UNA MOZIONE DE LUCA PER DIFENDERE IL SUD?

Questa volta, pare, che ci siano tutte le condizioni per una candidatura del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla segreteria nazionale del Partito Democratico. In vista del congresso nazionale, che si potrebbe tenere a giugno 2021, da fonti vicine al Presidente De Luca filtra una voce su di una sua possibile discesa in campo, a capo di una coalizione di amministratori e dirigenti del Meridione d’Italia. Ci sarebbero, già in questa fase preliminare, alcuni noti esponenti del PD pronto a sostenerne la candidatura: a cominciare dai Pittella che sono il PD in Basilicata. Poi la Calabria, la Sicilia anche se De Luca potrebbe ottenere sostegno anche in alcune regioni del Nord. Meno probabile che Emiliano scenda in campo al suo fianco. Al momento si tratta di semplici ipotesi, come pure ipotetica è la data del Congresso Nazionale del Partito Democratico ma un fatto sembra certo: De Luca, dopo aver giocato da gregario prima con Renzi e poi con Zingaretti, questa volta è deciso a recitare un ruolo da protagonista all’interno del Partito Democratico.

agendapolitica@libero.it