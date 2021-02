FRANCESCO MORELLI (CAMBIAMO!): “AGROPOLI, PER LA CULTURA MAGGIORE TRASPARENZA”

“Ancora una volta durante l’ultimo consiglio comunale ad Agropoli si è cercato di denigrare la figura del consigliere di opposizione della Lega Gisella Botticchio o del consigliere Abate che giustamente chiedevano dei chiarimenti sulla gestione del Cineateatro agropolese . è questa l’idea di democrazia del centro-sinistra in Campania ?! Noi di Cambiamo! con Toti ! Ovviamente prendiamo le distanze dall’attuale amministrazione che incapace di rispondere alle domande e i dubbi dei cittadini agropolesi preferisce scappare di fronte ai problemi .”

Lo denuncia Francesco Morelli Coordinatore Cittadino di Agropoli per Cambiamo!.

“Ovviamente come sempre la verità sta nel mezzo e se da una parte anche complice l’attuale crisi socio-economica legata al Covid i cinema e i teatri sono in perdita dall’altra sembra doveroso chiedersi come vengano gestiti alcuni beni appartenenti alla comunità. Tutti sanno come molto spesso la differenza tra debito buono e debito cattivo è molto labile e “la classe dirigente locale” di centro-sinistra non può chiudere gli occhi di fronte a certe situazioni di rilievo cittadino o accusare l’opposizione di vedere solo i problemi. Come e in che modo e soprattutto se ci dovessero essere delle perdite chi sarà deputato a risanare i bilanci, il resto sono solo chiacchiere .”