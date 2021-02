A causa dell’aumento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio di Capaccio Paestum registrato nelle ultime ore, in via precauzionale ho appena emanato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal 26 febbraio al 6 marzo 2021. Le lezioni continueranno in DAD.

