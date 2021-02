CAVA DE’ TIRRENI. DUE MILIONI DI FONDI MINISTERIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Sono state finanziate dal Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, due importanti interventi di messa in sicurezza: la sistemazione idraulica del Vallone Bagnara alla frazione Santa Lucia e la sistemazione di via Cinque.

I lavori di via Cinque sono stati già aggiudicati alla ditta RTI Comed Srl – Cogema Srl e saranno cantieranti nel mese di marzo prossimo. Il finanziamento del Ministero degli Interni, ammonta a 900 mila euro e permetterà di destinare i fondi già stanziati dall’Amministrazione Servalli ad altri interventi, in particolare per proseguire nel piano di messa in sicurezza delle scuole cittadine.

Con un finanziamento di 1.042.386,12 euro, invece, si procederà alla messa in sicurezza del Vallone Bagnara con opere di sistemazione idraulica e di regimentazione delle acque.

“Abbiamo un territorio fragile – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e Ambiente, Nunzio Senatore – soprattutto nelle fasce collinari e questi due finanziamenti ci consentono interventi rilevanti per mitigare il rischio idrogeologico e contemporaneamente di spostare risorse verso il comparto scolastico. Intanto, abbiamo in corso anche altre progettualità per la messa in sicurezza delle criticità idrogeologiche in altre aree della vallata per le quali siamo utilmente collocati nella graduatoria ministeriali”.