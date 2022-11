CONSIGLIO PROVINCIALE. AMATO (FDI): “LA MIA ELEZIONE? GRAZIE A FABBRICATORE, CIRIELLI ED ALFANO”

“La mia elezione in Consiglio Provinciale la devo a chi ha sempre creduto in me ed io in lui, Giuseppe Fabbricatore, affrontando battaglie politiche sia nel bene che nel male, colui che per il partito ha speso una vita intera, l’uomo vicino al popolo e ai tanti amministratori del territorio.”

Lo scrive il neo consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

A Sonia Alfano, che con un “ gesto politico “ di grande spessore, che possono fare solo chi ha appartenenza ad un partito come quello di Fratelli d’Italia.. Sonia è l’Amica , il Sindaco, il collega che tutti dovrebbero avere, in competenze e qualità politiche, oggi candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno, il 20/11/2022, e che merita l’appoggio ti tutti gli Amministratori della Provincia Di Salerno

e per questo ringrazio colui che ha fatto grande Fratelli d’Italia, il Vice Ministro Edmondo Cirielli, al Senatore Antonio Iannone, l’On. Imma Vietri, al Caro Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri e al Consigliere Provinciale Luca Maranca

Inoltre voglio ringraziare il mio Collega, il Consigliere Comunale Franco Pagano che ha fatto un passo indietro un anno fa alla candidatura alla provincia, lasciando a me l’onore, a tutta la classe dirigente del partito, agli scritti e a tutti quelli che hanno creduto in me !!..

Il mio percorso in Provincia calcherà le orme che ha già fatto Sonia Alfano proseguendo un ottimo lavoro tutelando tutta la Provincia da nord a sud.. sarò l’uomo che rappresenterà l’agro Nocerino, la mia Nocera Superiore e l’intera provincia di Salerno.