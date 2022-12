CONSIGLIO PROVINCIALE. E’ IL GIORNO DEL NUOVO CONSIGLIERE CARMINE AMATO

Domani, per la prima volta nella storia, il Comune di Nocera Superiore avrà due consiglieri provinciali in carica: al consigliere di maggioranza Rosario Danisi si affiancherà, anche se tra i banchi dell’opposizione, Carmine Amato, esponente di Fratelli d’Italia, subentrato a Palazzo Sant’Agostino dopo le dimissioni di Sonia Alfano. Divisi in Provincia ma uniti, all’opposizione, a Nocera Superiore: Danisi ed Amato da domani avranno un compito molto importante, quello di difendere gli interessi del territorio del Comune dal quale entrambi provengono.

