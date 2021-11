CONSIGLIO REGIONALE. ATTESA PER SURROGA NELLO FIORE-NINO SAVASTANO

E’ attesa nei prossimi giorni la comunicazione del Ministero dell’Interno che prevede la sospensione dalla carica di Consigliere Regionale per Nino Savastano, eletto nella Lista Campania Libera, coinvolto nell’inchiesta sulle Coop di Salerno, tutt’ora agli arresti domiciliari. Per Savastano dovrebbe arrivare un provvedimento di sospensione della durata di 18 mesi ed il Consiglio Regionale della Campania, dopo aver preso atto della comunicazione del Ministero, dovrà procedere alla surroga in Consiglio, con l’ingresso in aula del primo dei non eletti della Lista Campania Libera ovvero Nello Fiore.

Alle ultime elezioni regionali del Settembre 2020, nella lista Campania Libera ci fu un vero e proprio testa a testa, a suon di preferenze, tra Nino Savastano e Nello Fiore: il primo risulto’ eletto con 16.569 voti mentre alle sue spalle si piazzò proprio Fiore con 16.216 preferenze.