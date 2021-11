SALERNO. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, UNA POLTRONA PER TRE: CHI LA SPUNTERA’?

Tre nomi per l’ultima poltrona disponibile al Comune di Salerno dopo la composizione della Giunta Napoli-Bis: una poltrona per tre, quella di Presidente del Consiglio Comunale che rappresenta un approdo istituzionale ma non politico ed amministrativo. Ed, oramai, in corsa, sempre in attesa che si proceda alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti, sono rimasti in tre.

C’è il nome indicato, almeno per il momento, da parte della Segreteria Provinciale del Pd: si tratta dell’ex assessore al Commercio Dario Loffredo.

C’è, poi, il nome che porta all’esperienza ed alla conoscenza dei funzionamenti del Consiglio: è quello dell’ex assessore all’urbanistica Mimmo De Maio.

C’è, infine, il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti, con una ampia convergenza: si tratta dell’ex assessore all’ambiente Angelo Caramanno.