PONTECAGNANO FAIANO. CHE FARA’ ERNESTO SICA ? CANDIDATO SINDACO O STAMPELLA DI LANZARA ?

Nel bene e nel male, Ernesto Sica, già Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, è sempre al centro della scena politica del centro dei Picentini: ed anche ora che si inizia a pensare alle Provinciali prima ed alle Comunali poi, il ruolo dell’ex consigliere regionale è al centro di ogni valutazione di carattere politico. Tutti a chiedersi cosa fara’, considerato che negli ultimi tempi la sua posizione, nei confronti dell’attuale amministrazione, è divenuta piu’ morbida ed accondiscendente. Vuoi vedere che Ernesto Sica sta pensando ad una alleanza con Giuseppe Lanzara ? E perchè no, direbbe qualcuno: all’orizzonte immediato un accordo con il sindaco per le prossime elezioni provinciali, poi chissà, una lista per sostenere la candidatura dell’attuale primo cittadino.

