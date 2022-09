CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. TUTTI IN ATTESA DELLA CONVOCAZIONE DOPO ELEZIONI POLITICHE

Non c’è ancora una data, non c’è neppure una convocazione dei capigruppo: l’attività del Consiglio Regionale della Campania sembra essersi cristallizzata alla ultima seduta, a quella del 4 Agosto. Sembra un secolo fa, eppure sono trascorsi appena due mesi nei quali c’è stata la campagna elettorale per le Politiche ed in Campania la vittoria del Movimento 5 Stelle (in Provincia di Napoli) e di Fratelli d’Italia (nel resto della Campania). Adesso si tratta di rimettere in moto la macchina del Consiglio Regionale e delle Commissioni, dopo la lunga pausa che ha portato anche un rimescolamento degli equilibri politici come anche delle persone che siedono in consiglio: ci sono, infatti, i subingressi che riguardano i consiglieri Pierro, Zinzi, Borrelli, Schiano e Patriarca.

