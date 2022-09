VERSO IL CONGRESSO DEL PD. BONACCINI PRONTO A CANDIDARSI ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

«Io mi candiderò alla segreteria del Pd se capirò che può essere utile. Non servirà il nome di Bonaccini o di un altro se non affrontiamo i problemi cruciali. Se ragionassi solo sulla chiave di una mia vittoria, mi sarei potuto candidare già alle Europee, ma non ragiono così». Così il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. «Non sono importanti i nomi – sottolinea – e ho poco apprezzato alcune autocandidature di questi giorni perché Enrico Letta ha proposto di riflettere. Dobbiamo prima capire in che direzione si vuole andare». Con le autocandidature «non andiamo lontano»

