CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: RIUNIONE IL 12 LUGLIO PER IL QUESTION TIME

Lo stato di avanzamento del Piano di potenziamento e rafforzamento dei Centri per l’Impiego; lo stato di avanzamento del progetto per “Crypta Neapolitana” ; chiarimenti in merito a smaltimento liste attesa visite neuropsichiatria infantile; il governo delle liste di attesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, criticità; i Fondi europei annualità 2014-2020, criticità ed utilizzo, il sistema Alta Velocità: sono i temi oggetto delle interrogazioni, presentate, rispettivamente, dal consigliere Giuseppe Sommese (Azione), dalla consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), dalla consigliera Bruna Fiola (Pd), dalla consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto), dal consigliere Alfonso Piscitelli (FdI), dal consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva), che saranno discusse nella seduta di Question Time che si terrà mercoledì 12 luglio 2023 dalle ore 11 alle ore 13 in Consiglio Regionale della Campania.

