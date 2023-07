LA GOLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE TORNA IN CAMPANIA: ECCO DOVE APPRODERA’

Quinta tappa del viaggio di Goletta Verde, che è partita il 30 giugno dalla Liguria e arriverà in Friuli Venezia-Giulia l’11 agosto. La campagna di Legambiente è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Si parte il 12 luglio ore 11.00 da Ischia dove, presso la casa comunale di Casamicciola Terme, nell’ambito della campagna congressuale di Legambiente I cantieri della transizione ecologica, si terrà l’incontro dal titolo “Cantiere Isola di Ischia 2030. Le proposte di Legambiente per la rigenerazione territoriale, economica e sociale”. L’associazione ambientalista farà il punto e si confronterà sulle strategie per far diventare l’isola un cantiere modello per una ricostruzione sicura e di qualità, per la rigenerazione urbana ed economica. Nel corso dell’incontro il Commissario straordinario delegato per la ricostruzione post terremoto 2017 e interventi contro il dissesto idrogeologico, Giovanni Legnini, e il Vice Commissario straordinario Gianluca Loffredo presenteranno il Piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Gli appuntamenti di Goletta Verde proseguiranno il pomeriggio con i laboratori dedicati all’educazione ambientale: alle 15,30 Alla scoperta del mare, realizzati grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il porto di Forio (NA). A seguire ReciclaEstate, attività realizzata con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per scoprire che impatto hanno i rifiuti sull’ambiente, soprattutto quello marino.

Il 13 luglio doppio appuntamento: alle 10,30 Goletta Verde al largo di Casamicciola esporrà uno striscione per chiedere l’istituzione del Parco dell’Epomeo e alle 19 a Scario un appuntamento di Aspettando Goletta: presentazione del circolo Legambiente di Scario e San Giovanni a Piro e inaugurazione del Sentiero dei Monaci.

L’ultima giornata a Scario inizia alle ore 10 con la consegna delle 5 vele al comune di San Giovanni a Piro (SA) e prosegue, all’insegna dell’educazione ambientale, con i laboratori Alla scoperta del mare e ReciclaEstate.

La tappa campana si concluderà il 15 luglio alle ore 10:30, presso la casa del volontariato di Salerno, via Patella Filippo, con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste campane.