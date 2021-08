CONSIGLIO REGIONALE FERMO IN ATTESA DELLE DECISIONI DI DE LUCA SU TERZO MANDATO

Il Consiglio Regionale della Campania è chiuso per ferie. Non solo per dire ma per davvero, visto e considerato che, per tutta la settimana dal 16 al 23, gli uffici del Centro Direzionale saranno completamente chiusi. Nessuna attività in programma, ma tutti i Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, in attesa della decisione del Presidente De Luca sull’avvio dell’iter per la modifica della Legge Elettorale con la eliminazione del vincolo del terzo mandato. Sarà questa l’unica modifica sul tavolo ? Oppure verrà eliminato anche il divieto di candidatura per i sindaci dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti ? Tutto da verificare, tutto da capire anche perchè De Luca, prima della pausa di Ferragosto, aveva lasciato intendere di voler chiudere in tempi rapidi la partita sulla modifica della Legge Elettorale. C’è anche, come è facile intuire, una motivazione di carattere politico: il Presidente della Regione sa benissimo che i prossimi mesi potrebbero presentare qualche problema nella stessa maggioranza, con tanti consiglieri che pensano al futuro e provano a ricollocarsi. E, quindi, una modifica della Legge Elettorale potrebbe riportare tutti alla calma.

