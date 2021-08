CASTELLABATE. LA MAGGIORANZA CHIAMATA A SCEGLIERE TRA MAIURI E NICOLETTI

Fa caldo in tutta la Provincia di Salerno ma a Castellabate fa ancora piu’ caldo e non c’entrano solo le temperature ma anche il clima politico che si respira: ad un anno dalle dimissioni dell’ex sindaco Costabile Spinelli, atto necessario per la partecipazione alle Regionali 2020, l’attuale maggioranza non ha ancora scelto il nome del candidato o della candidata per le prossime elezioni Comunali del 3 e 4 Ottobre.

I nomi che restano – ed erano – in campo sono quelli dell’attuale Sindaco Facente Funzioni Luisa Maiuri e quello dell’assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti: entrambi, da anni, nella stessa squadra, al lavoro per il Comune di Castellabate. Una decisione è attesa per la fine di questa settimana, perchè il tempo stringe e la campagna elettorale degli altri candidati è oramai iniziata.