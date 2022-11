CONSIGLIO REGIONALE. IL CENTRO DESTRA SENZA UN LEADER, MARTEDI’ LA PROVA DEL NOVE

Con il Consiglio Regionale convocato, per martedi’ 29 Novembre, sul tema dell’Autonomia Differenziata, il Centro Destra è chiamato a dare un prova di compattezza e di solidità. L’argomento, che il Presidente De Luca, da qualche settimana, sta agitando come una clava contro il Governo Meloni, troverà il sostegno di una maggioranza allargata – considerato che anche il Movimento 5 Stelle voterà a favore – mentre il centro destra, da tempo privo di una guida, corre il rischio di schiantarsi e di arrivare diviso all’appuntamento con la prossima seduta del Consiglio Regionale. Fratelli d’Italia e Lega, insieme al neo consigliere di Forza Italia Cascone, devono trovare un’intesa, parlare un’unica lingua all’interno del Consiglio, anche a rischio di disertare la seduta che si preannuncia come un tiro al piccione. I numeri dicono che il centro destra, almeno all’interno del Consiglio Regionale, è minoranza ma quello che bisogna evitare è di arrivare frantumati ad un appuntamento che ha il sapore politico dell’inizio di una nuova battaglia mediatica del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

