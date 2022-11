SAN CIPRIANO PICENTINO. IL COMUNE SI COLORA DI ROSSO PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE

Lo abbiamo fatto questa sera alla presenza del Sindaco Sonia Alfano, della Consigliera delegata alle pari opportunità Iole Albano, della Presidente della Commissione per le Pari Opportunità-Comune di San Cipriano Picentino Mariarosaria Paraggio, della Presidente dell’università delle Tre Età Eleonora Tortora, della Presidente del Club Inner Wheel “Paestum città delle rose” dott.ssa Lucia Barletta e dell’artista Silvana Valese.

Inoltre ringraziando il nostro istituto Comprensivo “A. Genovesi” ed il Liceo Artistico “Sabatini- Menna” e’ stato presentato il Bozzetto vincitore per la panchina dedicata #noviolenzasulledonne del concorso di Pittura ” Claudio Fontana”, che verrà istallata a Vignale, di Maria Sole Giordano, e conferite due menzioni speciali ad Angelica Rispoli e Giulia Alfano. Infine ringraziamo la fuori concorso Concetta Dragone per l’opera creata e prestata per la locandina dell’evento ed Antonio Citro per l’immagine creata per la casa Comunale.