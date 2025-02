CONSIGLIO REGIONALE. UNA NUOVA ADESIONE PER IL GRUPPO DELLA LEGA: ARRIVA IL CONSIGLIERE MASSIMO GRIMALDI

Il Gruppo Lega per Salvini Premier invita alla conferenza stampa che si terrà domattina presso la nuova ‘sala Don Peppe Diana’, al piano terra del Consiglio Regionale della Campania, giovedì 13 febbraio alle ore 11:00. All’evento prenderanno parte: • Severino Nappi, Capogruppo Lega per Salvini Premier e i consiglieri Carmela Rescigno, Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti • Massimo Grimaldi, Consigliere regionale • Gianpiero Zinzi, Coordinatore Regionale e deputato Lega per Salvini Premier.

La conferenza stampa sarà utile per approfondire temi di rilevanza politica regionale.