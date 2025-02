REGIONALI 2025. VITIELLO (ITALIA VIVA): “NOI INVITATI DA MISIANI AL TAVOLO DEL CENTRO SINISTRA”

“In merito all’articolo pubblicato da Agenda Politica, smentisco categoricamente l’affermazione secondo cui Italia Viva non sarebbe stata invitata al tavolo convocato dal Commissario del PD campano, Antonio Misiani. In qualità di coordinatore regionale di Italia Viva, confermo la mia partecipazione all’incontro che si sarebbe dovuto tenere domani e che è stato rinviato alla settimana prossima per ragioni che non attengono alla tenuta della coalizione.”

Lo scrive, in una nota, Lello Vitiello, Coordinatore Regionale di Italia Viva.